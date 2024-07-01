Если вы ищете актуальные промокоды Яндекс Маркет на первый и повторный заказ в августе 2024, то вы на правильном пути. Мы собрали для вас все самые выгодные предложения, которые помогут сэкономить на покупках. Независимо от того, нужен ли вам промокод на технику, одежду или товары для дома — в нашей подборке вы найдете всё необходимое.
Топ новых промокодов для Yandex.Market в Августе 2024 — Полный список!
|Промокод
|Описание
|Категория
|Действует до
|SOOWA10S-AF
|10% скидка при покупке от 10,000 ₽, максимум 2,500 ₽.
|Домашняя техника
|31 августа 2024
|NEW1500
|1,500 ₽ скидка на первую покупку от 5,000 ₽.
|Общие товары
|26 августа 2024
|UWA5-AF
|1,000 ₽ скидка при покупке от 5,000 ₽.
|Электроника
|31 августа 2024
|SKID20DOM-AF
|20% скидка на первую покупку – для дома, максимум 500 ₽.
|Товары для дома
|31 августа 2024
|TOP100SK-AF
|100 ₽ скидка при покупке от 5,000 ₽ для старых пользователей на все, кроме особенных разделов маркетплейса.
|Общие товары
|31 августа 2024
|TOPTER15-AF
|15% скидка на кофе в зернах Terruar.
|Кофе
|31 августа 2024
|AVAASSZT
|33% скидка на Автомобильное освещение.
|Авто
|31 августа 2024
|F29FCTG2
|35% скидка для домашней уборки и компрессионный трикотаж.
|Уборка
|29 августа 2024
|1W90ZE1A
|25% скидка на пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов, электро- и бензопилы.
|Сад
|28 августа 2024
|UWUX5KPE
|40% скидка на куклы и аксессуары.
|Игрушки
|31 августа 2024
|W13PD2ZY
|78% скидка на пледы, покрывала, постельное белье, декоративные подушки.
|Текстиль
|26 августа 2024
|A2SYA34F
|62% скидка на компрессионный трикотаж.
|Медицина
|29 августа 2024
|U7WE1DKA
|50% скидка на когтеточки для кошек.
|Зоотовары
|26 августа 2024
|RNSKZRCY
|25% скидка на конструкторы, тюбинги и ледянки.
|Игрушки
|28 августа 2024
|KN0C6MMZ
|9% скидка на сварочное оборудование.
|Инструменты
|5 сентября 2024
|UUT01GK5
|30% скидка на кремы и масла для тела, мыло, бальзамы, ополаскиватели и кондиционеры для волос.
|Косметика
|10 сентября 2024
|TH0NF5KR
|20% скидка на мягкие диваны и кушетки.
|Мебель
|16 сентября 2024
|GZE94E9H
|28% скидка на аксессуары для туризма.
|Туризм
|28 августа 2024
|2MNR4A4Z
|50% скидка на розетки и выключатели.
|Электрика
|12 сентября 2024
|NPE2A648
|25% скидка на бумагу, заготовки и наборы для скрапбукинга, альбомы и папки для рисования, ручки и еще 41 категория.
|Канцелярия
|27 августа 2024
|HNYEHE2N
|50% скидка на ювелирные кольца и перстни.
|Ювелирные изделия
|3 сентября 2024
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Промокоды на первый заказ Яндекс Маркет — Август 2024
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SOOWA10S-AF – скидка по промокоду! 10% при покупке от 10 000 ₽. Максимальная сумма скидки — 2500 ₽. (действует по 31 августа 2024 )
NEW1500 – дает скидку 1500 р. от 5 тыс.руб. на все разделы маркетплейса, на ПЕРВую покупку (не всем) только новым. (действует по 31 августа 2024 ) любая категория
UWA5-AF – Промокод на скидку 1000 ₽ при покупке от 5000 ₽. (действует по 31 августа 2024 ) всем новым
SKID20DOM-AF – скидка по промокоду на первую покупку в разделе для дома: 20%, максимум 500 ₽. (действует по 31 августа 2024 )
Скидки на повторный заказ Яндекс Маркет — Август 2024
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TOP100SK-AF – скидка по промокоду! 100 ₽ при покупке от 5000 ₽. (действует по 31 августа 2024)
Бульоны и заправки, комплексы и продукты, продукты для похудения, ветеринарные препараты, моющие средства, стрижки волос, посудомоечных машин, заказ продуктов и прочие любые товары, доставка продуктов, медицинские препараты, посуда и приборы для сервировки , пеленки, товары из подборки поможет сократить расходы (Дают Во всех категориях)
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Навигационный блок категорий Yandex.Market
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Скидки на Автомобильные принадлежности
AVAASSZT – по промокоду скидка 33% на Автомобильное освещение до 31.2024 на Яндекс Маркете
N1SV8S4B – Крутой Промокод на заказы 31% на Матрасы, подушки для сна, аксессуары для обустройства салона автомобиля и еще 1 категория до 29.2024
YHMF1C2A – от промокода 30% на Аксессуары для мобильных телефонов, автомобильные парковочные радары, автосигнализации и еще 6 категорий до 6 сентября 2024
BT5NCFEW – от промокода 25% на Автомагнитолы до 26.2024 промокоды на все товары
T6T0AD4Z – от промокода 23% на Радар-детектор iBOX Sonar LaserScan Signature Cloud до 31. 2024 (товары бренда)
R7EW4FE3 – от промокода 22% на Автомагнитолы до 24.2024
Z4S084GC – от промокода 20% на Трансмиссия для автомобилей, станки, двигатели для автомобилей до 31.2024
Техника (На бытовую)
F29FCTG2 – Крутой Промокод 35% на Техника для домашней приборки, средства для посудомоечных, компрессионный трикотаж до 29 на Яндекс Маркете
NU2YK6Y2 – Промокод дает 35% на Посудомоечные машины до 12 сентября 2024
HR8FUR4F – Промокод дающий 30% на Робот-пылесос Polaris PVCR 0905 WIFI IQ Home Panorama Aqua до 6 сентября 2024 (товары бренда)
EG8CFCDA – по промокоду скидка 28% на Кондиционеры до 28.2024
DK8W43W6 – Промокод для Яндекс дает 20% на Аксессуары для мобильных телефонов, кухонные приборы для приготовления напитков до 18 сентября
A0X7PZH1 – Промокод дает 19% на Кухонные приборы для приготовления напитков до 6 сентября
2KK2YZHA – Промокод для Яндекс 19% на заказы, Ортопедические стельки, приборы для ухода за телом до 29 августа
AUP16YV6 – Промокод от Яндекс Маркета 16% на заказы, Электрические зубные щетки, ортопедические бандажи и ортезы, техника для домашней приборки и еще 1 категория до 29.2024
4YKR059C – Промокод от Яндекс 15% на Встраиваемые морозильники, стиральные и сушильные машины, встраиваемые духовые шкафы и еще 5 категорий до 30.2024
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K4DZV9G1 – Промокод для Яндекс 12% на Вентиляторы, мыши до 30 августа 2024
DH83F4F6 – Промокод для Яндекс 10% на Пылесос автомобильный GY-VC-02 от прикуривателя до 11 сентября 2024
Скидки – Дача Сад и Огород
1W90ZE1A – Промокод действует до 25% на Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов, встраиваемые конвекторы, электро- и бензопилы до 28 августа на Яндекс Маркете
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Детские принадлежности – заказ в категории, полный список промокодов от Яндекс Маркета
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G4T6YVTG – скидка по промокоду 25% на все товары из подборки Кремы и сыворотки для лица до 30 августа
Так же некоторые купоны действуют на одежду и обувь, машинки для стрижки волос и триммеры (товары из подборки)
Промокоды на Мебель – корпусная и мягкая
TH0NF5KR – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Мягкие диваны и кушетки до 16 сентября
C5CH28SG – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Столы и столики до 2 сентября
HDDVXHR7 – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Вешалки (рейлы), ручки, замки и фурнитура для окон и дверей, комплектующие для мебели и еще 1 категория до 30 августа на Яндекс Маркете
NFFZVKZS – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Компьютерные и письменные столы до 13 сентября
Промокоды на Освещение
TOP100SK-AF – скидка по промокоду! 100 ₽ при покупке от 5000 ₽ так же по промо – SALE15
Товары для Спорта – Промокоды на Яндекс Маркете
DYPV5TY7 – скидка по промокоду 32% на все товары из подборки Бандаж на локтевой сустав, спортивную одежду суппорт локтя, 2 шт до 18 сентября на Яндекс Маркете
GZE94E9H – скидка по промокоду 28% на все товары из подборки Аксессуары для туризма, спортивную одежду до 28 августа
NHMUUAMA – скидка по промокоду 25% на все товары из подборки Аксессуары для туризма до 28 августа
13CN86EK – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Палатки, тенты и спальники до 5 сентября
Промокоды – Строительство и ремонт от Яндекс маркета
2MNR4A4Z – скидка по промокоду 50% на все товары из подборки Розетки и выключатели до 12 сентября
UTB7BXXU – скидка по промокоду 50% на все товары из подборки Розетки и выключатели до 12 сентября
C59K9NB4 – скидка по промокоду 45% на все товары из подборки Электрический теплый пол и терморегуляторы до 31 августа на Яндекс Маркете
AK5X3RPB – скидка по промокоду 30% на все товары из подборки Электрический теплый пол и терморегуляторы до 26 августа
Промокоды на Бытовую Технику
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NU2YK6Y2 – скидка по промокоду 35% максимальный размер скидки, на все товары из подборки Посудомойки(посудомоечных машин), чистящие и моющие до 12 сентября
HR8FUR4F – скидка по промокоду 30% максимальный размер скидки, на все товары из подборки, Робот-пылесос Polaris PVCR 0905 WIFI IQ Home Panorama Aqua до 6 сентября! Получите скидку на чистящие и моющие!
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DK8W43W6 – скидка по промокоду 20% максимальный размер скидки, на все товары из подборки Аксессуары для мобильных телефонов, кухонные приборы для приготовления напитков, чистящие и моющие до 18 сентября
A0X7PZH1 – скидка по промокоду 19% чтобы уменьшить расходы на все товары из подборки Кухонные приборы и посуда для приготовления напитков до 6 сентября!
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Промокоды Яндекс Маркет – принадлежности для учебы
NPE2A648 – по промокоду скидка 25% на все товары из подборки Бумага, заготовки и наборы для скрапбукинга, альбомы и папки для рисования и черчения, ручки письменные и еще 41 категория до 27 августа от Маркета
KESW19RC – по промокоду скидка 20% на все товары из подборки Карты, салфетки, бумага для декупажа, скотч, альбомы и папки для рисования и черчения и еще 65 категорий до 27 августа
M1FTW8GH – по промокоду скидка 20% на все товары из подборки Скотч, аксессуары для компьютеров и мониторов, аксессуары для ванной и туалета до 28 августа
3B075XDZ – по промокоду скидка 17% на все товары из подборки Сумки, одежду и обувь, рюкзаки, чемоданы, рюкзаки и ранцы для школы, аксессуары для ноутбуков до 30 августа
Промокоды на Украшения
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Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Вопросы и ответы
Вопрос: Как часто обновляются промо? Ответ: Обновляются ежемесячно. Рекомендуем регулярно проверять раздел “skidki-hub” на сайте, чтобы не упустить выгодные предложения.
Вопрос: Можно ли использовать несколько promo одновременно, например для кошек и собак? Ответ: На одну покупочку можно применить только один пром. Всегда проверяйте условия использования prom перед их применением.
Вопрос: Как узнать, действителен ли promo ? Ответ: Обычно указываются с датами их действия. Убедитесь, что promo действителен на момент использования, проверив его на сайте.
Вопрос: Что делать, если promo не работает? Ответ: Если промо код не работает, убедитесь, что он введен правильно и соответствует условиям использования. Если проблема не решается, обратитесь в службу поддержки Яндекс Маркета.
Где вводить и как использовать Промокод на скидку в Яндекс.Маркет
Бесплатная скидка по промокоду: “На первый и повторный заказ” для официального сайта Яндекс.Маркет. Используйте его бесплатно. Что бы промо код правильно сработал, ознакомьтесь с условиями:
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Что делать если не нашли нужную скидку или промокод? Помощь и полезные ссылки!
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Вот это каталог! Спасибо огромное! Очень много типов товаров и категорий. Очень удобно составлено. Вспомнились толстые журналы 90-х, начала 2000-х, там подобные каталоги были. Добавлю эту страницу к себе в закладки.
This is very awesome project i really like this things please continue this amazing things keep it up
Во-первых, спасибо за столь обширный список всевозможных скидок и промокодов. Само собой буду использовать в грядущих покупках. Во-вторых, если подобные будет выходить на регулярной основе, цены вам не будет.
Еще раз спасибо!
Very exciting news that amazed me much. thank you
Во-первых, спасибо за столь обширный список всевозможных скидок и промокодов. Само собой буду использовать в грядущих покупках. Во-вторых, если подобные будет выходить на регулярной основе, цены вам не будет.
i love the project , very cool and intresting catalog , also there is a lots of types of goods and categories..
Благодарю Вас за полезную статью. Работа проделана огромная!
Что я вижу на сегодня, а вижу я просто огромный ассортимент и выбор промокодов на этот месяц. Много на что есть промо и много что реально нужно. Но самый большой плюс в том что есть в наличии много не одноразовых промо на первый заказ но и на повторный заказ и это не может не радовать. Однозначно что то но выберу сегодня, завтра. Автору статьи спасибо и большой респект.
Спасибо большое вам за эту информацию,я и не знал,что существуют эти промокоды.
Столь велика и нужна подборка и все в одном месте. Как раз то, что я искал. Уже между прочим использовал один промокод, скидка лишней никогда не будет. Спасибо.
Очень полезная статься для тех кто хочет сэкономить!
Очень полный список промокодов яндекс маркета, делюсь своим личным опытом!!!
Короче, недавно у меня была такая ситуация, что я просто не могла пройти мимо! Захожу я на Яндекс Маркет, и тут вижу: промокоды на повторный заказ с нереальными скидками. Ну, думаю, грех не воспользоваться! Особенно, когда ты уже знаешь, что этот сервис тебя никогда не подводит.
Задача стояла серьёзная: надо было прикупить себе новую кофеварку, потому что старая уже еле дышала, и каждый утренний кофе становился испытанием на прочность. Пролистываю каталог, а там такая кофеварка, что только увидела и сразу влюбилась. Чёрная, стильная, прям как я люблю, и, главное, по супер цене.
Закинула её в корзину, думаю, ладно, надо ещё что-то добавить, чтобы по полной программе использовать промокод. Присмотрела себе ещё пару кухонных гаджетов, которые давно хотела — тостер и электрический чайник. Всё добавила, перехожу к оформлению заказа.
Тут-то и начинается веселье. Ввожу промокод на скидку — он мне даёт целых 30% на второй заказ! Это не просто скидка, это просто подарок судьбы! Кофеварка, которая и так была по отличной цене, стала просто супер выгодной покупкой. Чайник с тостером вообще обошлись почти даром.
Заканчиваю оформление заказа, и тут ещё одна приятность — бесплатная доставка. Ну что тут скажешь, Яндекс Маркет просто не перестаёт радовать.
На следующий день ко мне приехал курьер с коробкой счастья. Всё аккуратно упаковано, даже ни одной царапинки. С утра сделала себе кофе на новенькой кофеварке, и это был лучший кофе, который я когда-либо пила дома. С тех пор только на неё и надеюсь, а Яндекс Маркет стал моим любимым местом для онлайн-шопинга. Ну и, конечно, теперь всегда слежу за промокодами, потому что такая выгода — это просто маст-хэв для каждой покупки.
Так что вот, такой у меня получился супер опыт с повторным заказом и промокодом. Если сомневаешься, заказывать или нет, то просто поверь мне — с промокодами на Яндекс Маркете можно покупать что угодно и кайфовать!
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