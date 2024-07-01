Если вы ищете актуальные промокоды Яндекс Маркет на первый и повторный заказ в августе 2024, то вы на правильном пути. Мы собрали для вас все самые выгодные предложения, которые помогут сэкономить на покупках. Независимо от того, нужен ли вам промокод на технику, одежду или товары для дома — в нашей подборке вы найдете всё необходимое.

Топ новых промокодов для Yandex.Market в Августе 2024 — Полный список!

Промокод Описание Категория Действует до SOOWA10S-AF 10% скидка при покупке от 10,000 ₽, максимум 2,500 ₽. Домашняя техника 31 августа 2024 NEW1500 1,500 ₽ скидка на первую покупку от 5,000 ₽. Общие товары 26 августа 2024 UWA5-AF 1,000 ₽ скидка при покупке от 5,000 ₽. Электроника 31 августа 2024 SKID20DOM-AF 20% скидка на первую покупку – для дома, максимум 500 ₽. Товары для дома 31 августа 2024 TOP100SK-AF 100 ₽ скидка при покупке от 5,000 ₽ для старых пользователей на все, кроме особенных разделов маркетплейса. Общие товары 31 августа 2024 TOPTER15-AF 15% скидка на кофе в зернах Terruar. Кофе 31 августа 2024 AVAASSZT 33% скидка на Автомобильное освещение. Авто 31 августа 2024 F29FCTG2 35% скидка для домашней уборки и компрессионный трикотаж. Уборка 29 августа 2024 1W90ZE1A 25% скидка на пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов, электро- и бензопилы. Сад 28 августа 2024 UWUX5KPE 40% скидка на куклы и аксессуары. Игрушки 31 августа 2024 W13PD2ZY 78% скидка на пледы, покрывала, постельное белье, декоративные подушки. Текстиль 26 августа 2024 A2SYA34F 62% скидка на компрессионный трикотаж. Медицина 29 августа 2024 U7WE1DKA 50% скидка на когтеточки для кошек. Зоотовары 26 августа 2024 RNSKZRCY 25% скидка на конструкторы, тюбинги и ледянки. Игрушки 28 августа 2024 KN0C6MMZ 9% скидка на сварочное оборудование. Инструменты 5 сентября 2024 UUT01GK5 30% скидка на кремы и масла для тела, мыло, бальзамы, ополаскиватели и кондиционеры для волос. Косметика 10 сентября 2024 TH0NF5KR 20% скидка на мягкие диваны и кушетки. Мебель 16 сентября 2024 GZE94E9H 28% скидка на аксессуары для туризма. Туризм 28 августа 2024 2MNR4A4Z 50% скидка на розетки и выключатели. Электрика 12 сентября 2024 NPE2A648 25% скидка на бумагу, заготовки и наборы для скрапбукинга, альбомы и папки для рисования, ручки и еще 41 категория. Канцелярия 27 августа 2024 HNYEHE2N 50% скидка на ювелирные кольца и перстни. Ювелирные изделия 3 сентября 2024

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Промокоды на первый заказ Яндекс Маркет — Август 2024

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SOOWA10S-AF – скидка по промокоду! 10% при покупке от 10 000 ₽. Максимальная сумма скидки — 2500 ₽. (действует по 31 августа 2024 )

NEW1500 – дает скидку 1500 р. от 5 тыс.руб. на все разделы маркетплейса, на ПЕРВую покупку (не всем) только новым. (действует по 31 августа 2024 ) любая категория

UWA5-AF – Промокод на скидку 1000 ₽ при покупке от 5000 ₽. (действует по 31 августа 2024 ) всем новым

SKID20DOM-AF – скидка по промокоду на первую покупку в разделе для дома: 20%, максимум 500 ₽. (действует по 31 августа 2024 )

Скидки на повторный заказ Яндекс Маркет — Август 2024

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TOP100SK-AF – скидка по промокоду! 100 ₽ при покупке от 5000 ₽. (действует по 31 августа 2024)

Бульоны и заправки, комплексы и продукты, продукты для похудения, ветеринарные препараты, моющие средства, стрижки волос, посудомоечных машин, заказ продуктов и прочие любые товары, доставка продуктов, медицинские препараты, посуда и приборы для сервировки , пеленки, товары из подборки поможет сократить расходы (Дают Во всех категориях)

VAM500 – скидка на Яндекс Маркете 500 руб. от 3 тыс.руб. на ВСЕ товары, во всех категориях!!! (действует по 31 августа 2024 ) для экономии средств (Дают Во всех категориях)

TOPTER15-AF – скидка на Яндекс Маркете по промокоду, дает 15% на кофе в зернах Terruar. (действует по 31 августа 2024 )

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Навигационный блок категорий Yandex.Market

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Скидки на Автомобильные принадлежности

AVAASSZT – по промокоду скидка 33% на Автомобильное освещение до 31.2024 на Яндекс Маркете

N1SV8S4B – Крутой Промокод на заказы 31% на Матрасы, подушки для сна, аксессуары для обустройства салона автомобиля и еще 1 категория до 29.2024

YHMF1C2A – от промокода 30% на Аксессуары для мобильных телефонов, автомобильные парковочные радары, автосигнализации и еще 6 категорий до 6 сентября 2024

BT5NCFEW – от промокода 25% на Автомагнитолы до 26.2024 промокоды на все товары

T6T0AD4Z – от промокода 23% на Радар-детектор iBOX Sonar LaserScan Signature Cloud до 31. 2024 (товары бренда)

R7EW4FE3 – от промокода 22% на Автомагнитолы до 24.2024

Z4S084GC – от промокода 20% на Трансмиссия для автомобилей, станки, двигатели для автомобилей до 31.2024

Техника (На бытовую)

F29FCTG2 – Крутой Промокод 35% на Техника для домашней приборки, средства для посудомоечных, компрессионный трикотаж до 29 на Яндекс Маркете

NU2YK6Y2 – Промокод дает 35% на Посудомоечные машины до 12 сентября 2024

HR8FUR4F – Промокод дающий 30% на Робот-пылесос Polaris PVCR 0905 WIFI IQ Home Panorama Aqua до 6 сентября 2024 (товары бренда)

EG8CFCDA – по промокоду скидка 28% на Кондиционеры до 28.2024

DK8W43W6 – Промокод для Яндекс дает 20% на Аксессуары для мобильных телефонов, кухонные приборы для приготовления напитков до 18 сентября

A0X7PZH1 – Промокод дает 19% на Кухонные приборы для приготовления напитков до 6 сентября

2KK2YZHA – Промокод для Яндекс 19% на заказы, Ортопедические стельки, приборы для ухода за телом до 29 августа

AUP16YV6 – Промокод от Яндекс Маркета 16% на заказы, Электрические зубные щетки, ортопедические бандажи и ортезы, техника для домашней приборки и еще 1 категория до 29.2024

4YKR059C – Промокод от Яндекс 15% на Встраиваемые морозильники, стиральные и сушильные машины, встраиваемые духовые шкафы и еще 5 категорий до 30.2024

R746XXXT – Промокод действует на 12% от Маркета на заказы, Вакуумный упаковщик EU Черный VS6606X – вакууматор для продуктов + 1 рулон с пакетами для вакуумирования, запаиватель пакетов до 24 августа 2024

K4DZV9G1 – Промокод для Яндекс 12% на Вентиляторы, мыши до 30 августа 2024

DH83F4F6 – Промокод для Яндекс 10% на Пылесос автомобильный GY-VC-02 от прикуривателя до 11 сентября 2024

Скидки – Дача Сад и Огород

1W90ZE1A – Промокод действует до 25% на Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов, встраиваемые конвекторы, электро- и бензопилы до 28 августа на Яндекс Маркете

CMD4MNZY – по промокоду скидка 25% на Лампочки и расходники, инкубаторы для яиц, электромеханическое оборудование и еще 3, в категории товаров до 28 августа 2024

9FPE1BY9 – по промокоду скидка 22% на Лопаты для грунта, аксессуары для туризма до 28 августа 2024

9UWDYXZE – по промокоду скидка 15% на Изоляционные материалы, садовые шатры, встраиваемые конвекторы, аксессуары для ванной и туалета до 28 августа 2024

N8C00FKU – по промокоду скидка 15% на Комплекты садовой мебели до 10 сентября 2024

HSR7NHCV – по промокоду скидка 10% на Садовые скамейки до 18 сентября 2024

Детские принадлежности – заказ в категории, полный список промокодов от Яндекс Маркета

UWUX5KPE – по промокоду скидка 40% на Куклы и аксессуары до 31 августа на Яндекс Маркете

7NPSG068 – дисконт 35% на Куклы и аксессуары до 12 сентября товары из подборки

33TP2P3E – по промокоду скидка 30% на Конструкторы до 27 августа 2024

RS7XB0VC – по промокоду скидка 30% на Декор интерьера, садовые ручные опрыскиватели, интерьерные сувениры и еще 25 категорий до 10 сентября 2024

NXBHZX04 – по промокоду скидка 30% на Раннее развитие, оптические приборы, раскраски и еще 36 категорий до 27 августа 2024

D811SG5H – по промокоду скидка 30% на Подгузники трусики size 6 XXL детские, HANIBANI Comfort (15-20 кг), 28 шт до 31 августа 2024 (товары бренда)

Товары для Дома на Маркете

W13PD2ZY – Новый Промокод 78% на Пледы и покрывала, постельное белье, декоративные подушки до 26 августа на Яндекс Маркете

FEU252UH – Новый Промокод 60% на Настенные лампы, DAXGD, DG308187, 12 Вт до 22 августа (товары бренда)

ERY9859B – Промокоды от Яндекс 55% на Настенные светильники, потолочные светильники до 22 августа

3EXAW4RV – Промокоды от Яндекс 55% на Кухонный текстиль, посуда и приборы для сервировки стола, декоративные подушки до 26 августа 2024

H9S92RU1 – Промокод со скидкой 52% на Полотенца до 26 августа 2024

G03SY87C – Промокоды от Яндекс 50% на Полотенца, декоративные подушки до 26 августа 2024

EDSMG04Y – новый промокод 50% на Настенные светильники, потолочные светильники до 22 августа 2024

G5NNPRK3 – Промокод дающий скидку 50% на Настенные светильники, потолочные светильники до 22 августа 2024

4AADXP2D – Промокод дающий скидку 48% на Набор махровых полотенец № 1020 Рольф 2 шт (50х90 1 шт, 70×140 1 шт) до 26 августа (товары бренда)

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Здоровье и Аптека

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Промокоды на Зоотовары для животных

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G4T6YVTG – скидка по промокоду 25% на все товары из подборки Кремы и сыворотки для лица до 30 августа

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Промокоды на Мебель – корпусная и мягкая

TH0NF5KR – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Мягкие диваны и кушетки до 16 сентября

C5CH28SG – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Столы и столики до 2 сентября

HDDVXHR7 – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Вешалки (рейлы), ручки, замки и фурнитура для окон и дверей, комплектующие для мебели и еще 1 категория до 30 августа на Яндекс Маркете

NFFZVKZS – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Компьютерные и письменные столы до 13 сентября

Промокоды на Освещение

TOP100SK-AF – скидка по промокоду! 100 ₽ при покупке от 5000 ₽ так же по промо – SALE15

Товары для Спорта – Промокоды на Яндекс Маркете

DYPV5TY7 – скидка по промокоду 32% на все товары из подборки Бандаж на локтевой сустав, спортивную одежду суппорт локтя, 2 шт до 18 сентября на Яндекс Маркете

GZE94E9H – скидка по промокоду 28% на все товары из подборки Аксессуары для туризма, спортивную одежду до 28 августа

NHMUUAMA – скидка по промокоду 25% на все товары из подборки Аксессуары для туризма до 28 августа

13CN86EK – скидка по промокоду 20% на все товары из подборки Палатки, тенты и спальники до 5 сентября

Промокоды – Строительство и ремонт от Яндекс маркета

2MNR4A4Z – скидка по промокоду 50% на все товары из подборки Розетки и выключатели до 12 сентября

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Промокоды на Бытовую Технику

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HR8FUR4F – скидка по промокоду 30% максимальный размер скидки, на все товары из подборки, Робот-пылесос Polaris PVCR 0905 WIFI IQ Home Panorama Aqua до 6 сентября! Получите скидку на чистящие и моющие!

EG8CFCDA – скидка по промокоду 28% на технику максимальный размер скидки, на все товары из подборки Кондиционеры до 28 августа

DK8W43W6 – скидка по промокоду 20% максимальный размер скидки, на все товары из подборки Аксессуары для мобильных телефонов, кухонные приборы для приготовления напитков, чистящие и моющие до 18 сентября

A0X7PZH1 – скидка по промокоду 19% чтобы уменьшить расходы на все товары из подборки Кухонные приборы и посуда для приготовления напитков до 6 сентября!

2KK2YZHA – по промокоду скидка 19% на все товары из подборки Ортопедические стельки, приборы для ухода за телом до 29 августа. Получите скидку на приборы для сервировки!

Промокоды Яндекс Маркет – принадлежности для учебы

NPE2A648 – по промокоду скидка 25% на все товары из подборки Бумага, заготовки и наборы для скрапбукинга, альбомы и папки для рисования и черчения, ручки письменные и еще 41 категория до 27 августа от Маркета

KESW19RC – по промокоду скидка 20% на все товары из подборки Карты, салфетки, бумага для декупажа, скотч, альбомы и папки для рисования и черчения и еще 65 категорий до 27 августа

M1FTW8GH – по промокоду скидка 20% на все товары из подборки Скотч, аксессуары для компьютеров и мониторов, аксессуары для ванной и туалета до 28 августа

3B075XDZ – по промокоду скидка 17% на все товары из подборки Сумки, одежду и обувь, рюкзаки, чемоданы, рюкзаки и ранцы для школы, аксессуары для ноутбуков до 30 августа

Промокоды на Украшения

HNYEHE2N – по промокоду скидка 50% на все товары из подборки Ювелирные кольца и перстни до 3 сентября

EG811KCY – по промокоду скидка 45% на все товары из подборки Ювелирные браслеты, ювелирные цепи до 3 сентября

RP8WP9XZ – по промокоду скидка 45% на все товары из подборки Ювелирные браслеты, ювелирные колье, ювелирные серьги и еще 5 категорий до 3 сентября

P4EE2BGR – по промокоду скидка 22% на все товары из подборки Кольцо безразмерное Самородок Спичка серебро 925 пробы, до 29 августа

Промокоды Яндекс Маркет – Цветы

Акция действует до 31 августа 2024 г. – TOP100SK-AF – скидка по промокоду! При покупке от 5000 ₽

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Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопросы и ответы

Вопрос: Как часто обновляются промо? Ответ: Обновляются ежемесячно. Рекомендуем регулярно проверять раздел “skidki-hub” на сайте, чтобы не упустить выгодные предложения.

Вопрос: Можно ли использовать несколько promo одновременно, например для кошек и собак? Ответ: На одну покупочку можно применить только один пром. Всегда проверяйте условия использования prom перед их применением.

Вопрос: Как узнать, действителен ли promo ? Ответ: Обычно указываются с датами их действия. Убедитесь, что promo действителен на момент использования, проверив его на сайте.

Вопрос: Что делать, если promo не работает? Ответ: Если промо код не работает, убедитесь, что он введен правильно и соответствует условиям использования. Если проблема не решается, обратитесь в службу поддержки Яндекс Маркета.

Где вводить и как использовать Промокод на скидку в Яндекс.Маркет

Бесплатная скидка по промокоду: “На первый и повторный заказ” для официального сайта Яндекс.Маркет. Используйте его бесплатно. Что бы промо код правильно сработал, ознакомьтесь с условиями:

Правила использования посмтреть правила акции, можно по данному примеру

Приятных покупок и не забывайте поделиться с друзьями сайтом oowa.ru, где нашли купон и самим промокодом в соцсетях.

Что делать если не нашли нужную скидку или промокод? Помощь и полезные ссылки!

Напишите в комментарии, на какой товар или категорию вам требуется скидка – наша команда оперативно ответит вам и поможет разобраться в проблеме!

Поддержка Яндекс Маркет — здесь пользователи могут найти актуальную информацию о правилах использования промокодов, условиях доставки и прочих вопросах.

— здесь пользователи могут найти актуальную информацию о правилах использования промокодов, условиях доставки и прочих вопросах. Официальный пресс-релиз Яндекс Маркет — ссылка на последний пресс-релиз о специальных предложениях и акциях на Яндекс Маркете, подтверждающая актуальность представленной информации.

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